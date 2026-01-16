Aeronautica Militare lancia la FW26_27 | stile libero e senza confini

Aeronautica Militare presenta la collezione FW26_27, un connubio tra heritage e stile contemporaneo. La linea include maglieria di qualità, capispalla doppi e tonalità naturali, pensata per l’uomo moderno che cerca eleganza sobria e senza tempo. Un equilibrio tra tradizione e innovazione, ideale per un guardaroba versatile e raffinato.

La nuova collezione FW2627 di Aeronautica Militare unisce heritage e stile classico: maglieria ricercata, capispalla double e palette naturali per un uomo moderno. Aeronautica Militare presenta la collezione FW2627, un progetto che ridefinisce il guardaroba maschile contemporaneo fondendo l’heritage aeronautico con l’eleganza classica. Il risultato è un linguaggio stilistico nuovo, libero da confini e pensato per un uomo moderno che cerca qualità, funzionalità e personalità. La filosofia della stagione è chiara: ogni capo nasce per essere abbinato senza regole, in un gioco di contrasti e armonie che valorizza texture, volumi e materiali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

