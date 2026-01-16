In vista della finestra di gennaio, si intensificano le voci sul futuro di Adzic alla Juventus. Durante la conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha chiarito la propria posizione, escludendo al momento una possibile cessione del giocatore. Mentre diverse squadre mostrano interesse, la società e lo staff tecnicoco si concentrano sulla sua permanenza fino alla conclusione della stagione.

Adzic Juve, molte squadre hanno messo nel mirino il montenegrino. Ma Spalletti, al momento, chiude la porta alla sua partenza. Fra i nomi più cercati in questo calciomercato c’è sicuramente Adzic. Il giocatore della Juventus è finito nel mirino di molte squadre italiane, pronte a prenderlo in prestito per portare il montenegrino a trovare una maggiore continuità. La partenza, però, al momento non sembra essere nei piani della Juventus. A confermarlo è direttamente Spalletti durante la conferenza stampa prima di Cagliari. PAROLE – «Adzic da un punto di vista mio è facile: ha capacità straordinarie, di quelle che hanno calciatori top e mi piacerebbe che riuscisse a prendere quelle duetre conoscenze, che facesse ordine in ciò che deve lasciare e ciò che deve imporsi, sfruttare il più possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juve, addio a gennaio? Spalletti in conferenza stampa svela la sua posizione sul montenegrino

Leggi anche: Adzic Juve, un club di Serie A sul giocatore montenegrino: la posizione del club bianconero e la possibile formula

Leggi anche: Adzic cercato da Genoa e Verona: ma la posizione del montenegrino è questa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Serie C | Livorno-Juventus Next Gen | Le formazioni ufficiali; Calciomercato Juventus, Rodriguez-Kessie: bivio bianconero. Chiesa, la richiesta del Liverpool - Rumor.

Adzic, le pretendenti non mancano ma il giocatore poco convinto a lasciare la Juventus - Un giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio è Vasilije Adzic, centrocampista che non sta trovando molto spazio in questa fase con Spalletti. tuttojuve.com