ADSS e passaggio di grado | la proposta del CDS al Ministero

Il Comitato Docenti di Sostegno ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una proposta riguardante il passaggio di grado e la gestione dei docenti di sostegno e GPS. La questione, centrale nel settore scolastico, richiede interventi mirati per migliorare l’efficacia e la stabilità del sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle risorse e alle modalità di supporto nelle scuole italiane.

Docenti di sostegno e GPS, una criticità da risolvere Il tema del sostegno scolastico torna al centro del dibattito pubblico con la proposta avanzata dal Comitato Docenti di Sostegno al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al centro dell'iniziativa c'è la condizione dei docenti specializzati sul sostegno della scuola secondaria di secondo grado, inseriti nelle GPS e spesso penalizzati da un sistema che non riesce a valorizzarne adeguatamente le competenze. La proposta del CDS mira a introdurre un meccanismo di passaggio di grado regolato, pensato per rispondere a una carenza strutturale di personale specializzato in altri ordini di scuola.

Il Comitato Docenti di Sostegno (CDS) propone al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’iniziativa finalizzata a migliorare le condizioni occupazionali dei docenti specializzati sul sostegno della scuola secondaria di secondo grado (ADSS), una categoria che - facebook.com facebook

