Adozioni internazionali l’Italia accelera | meno burocrazia e più sostegno alle famiglie

L’Italia ha avviato un percorso di semplificazione nelle procedure di adozione internazionale, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e offrire maggiore supporto alle famiglie interessate. La recente presentazione alla Farnesina della nuova guida, realizzata dal Ministero degli Esteri in collaborazione con la Cai, rappresenta un passo importante per rendere più accessibile e trasparente il processo adottivo internazionale.

Chi vuole adottare spesso deve affrontare lungaggini burocratiche che rendono impervio il percorso. Per superare l'impasse, è stata presentata ieri alla Farnesina la guida per le adozioni internazionali sviluppata dal ministero degli Esteri in collaborazione con la Commissione adozioni internazionali (Cai) della Presidenza del Consiglio. A partecipare alla presentazione del documento sono stati il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Famiglia, della natalità e delle pari opportunità, Eugenia Maria Roccella e il vicepresidente della Cai, Vincenzo Starita.

