Addio Roma - Giardinetti ultime corse nel 2026 per fare spazio alla linea G

Le corse della linea Roma-Giardinetti termineranno nel 2026, per fare spazio alla futura linea G. Dopo diverse proroghe, si conclude definitivamente il servizio, segnando un importante cambiamento nel sistema di trasporto pubblico della capitale. Questa decisione rappresenta un passo verso il potenziamento e la modernizzazione della rete ferroviaria urbana di Roma, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e l’efficienza del servizio nel tempo.

Si procederà con un'ulteriore proroga fino ad arrivare all’addio che, questa volta, sembra essere veramente definitivo. Roma si prepara a salutare la ferrovia Roma - Giardinetti. A partire dal 1° gennaio 2027, infatti, le corse si interromperanno per lasciare posto ai cantieri per la nuova linea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

