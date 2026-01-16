Il sindaco di Salerno ha incontrato questa mattina i membri della sua giunta prima di presentare ufficialmente le dimissioni. Durante l’incontro, ha letto una lettera di ringraziamento rivolta a tutti coloro che hanno collaborato con lui nel corso del suo mandato. Questo addio rappresenta un momento importante per la città, segnando la fine di un percorso amministrativo e aprendo una nuova fase per Salerno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima di rassegnare le dimissioni da sindaco di Salerno, questa mattina il primo Cittadino alle nove ha incontrato gli assessori che hanno fatto parte della sua squadra di governo alla guida della città di Salerno e ha letto loro questa lettera nella quale ha ringraziato quanti gli sono stati a fianco con queste parole. “Pregiati Colleghi, ho avuto il privilegio di essere sindaco della mia Città per oltre 10 anni. Ho svolto la mia funzione al meglio delle mie capacità, con disciplina ed onore.Ho lavorato in un contesto difficile con l’aiuto della Giunta, del Consiglio Comunale, dei Dirigenti, dei Funzionari e di tutti i Dipendenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio di Napoli al Comune: ecco la lettera per la Città

Leggi anche: La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a pazienti e personale. E in serata la lettera alla città

Leggi anche: Caldara dice basta! L’ex difensore lascia il calcio giocato: una carriera spezzata dagli infortuni. Ecco la sua lettera d’addio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il “Big Bang” al Comune di Salerno: Napoli al passo d’addio.

Salerno, il sindaco Napoli lascia: addio anticipato e corsa verso le nuove elezioni - Salerno – Enzo Napoli ha formalizzato le dimissioni da sindaco di Salerno, chiudendo anticipatamente il suo secondo mandato consecutivo. cronachedellacampania.it

Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli si dimette: “Mutati gli scenari politici” - Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno. ivl24.it