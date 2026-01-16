Addio a Tony Dallara il primo degli urlatori | tra Come prima e il trionfo a Sanremo l’ultima performance

È scomparso Tony Dallara, figura significativa della musica italiana del Novecento. Conosciuto per brani come “Come prima” e la sua partecipazione a Sanremo, ha lasciato un'impronta duratura nel panorama musicale. La sua morte, avvenuta dopo una lunga malattia, segna la fine di un’epoca e di un artista che ha contribuito a definire il successo della canzone italiana nel mondo.

La morte dopo una lunga malattia. È morto Tony Dallara, uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana del Novecento. Il cantante si è spento a Milano dopo una lunga malattia. Già nel 2024 aveva affrontato gravi problemi di salute, con un ricovero prolungato e due mesi di coma, segnali di una fragilità che negli ultimi anni aveva limitato le sue apparizioni pubbliche. Con la sua scomparsa se ne va il primo degli Urlatori, l’artista che più di ogni altro ha contribuito a traghettare la musica leggera italiana verso la modernità, rompendo con il belcanto tradizionale e aprendo la strada a una nuova generazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Tony Dallara, il primo degli urlatori: tra “Come prima” e il trionfo a Sanremo, l’ultima performance Leggi anche: È morto Tony Dallara, vincitore a Sanremo con Romantica e tra i primi urlatori Leggi anche: Tony Dallara è morto, l’ultimo degli “urlatori”: la sua rivoluzione ha cambiato la musica italiana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Addio a Tony Dallara, il primo degli Urlatori - Il mondo della musica piange Tony Dallara, morto a 89 anni dopo un ricovero a Milano. ansa.it

