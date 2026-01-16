Addio a Tony Dallara il cantante di Come prima

È deceduto Tony Dallara, noto cantante italiano celebre per successi come

La notizia è stata confermata all’ANSA dalla figlia. Dallara è stato per decenni il vincitore del Festival di Sanremo più longevo della storia. “Sono riuscito ad avere sette canzoni in hit parade contemporaneamente, visto che ai tempi si incideva un 45 giri ogni due mesi. E così ho avuto tanti successi in un colpo solo” raccontava spesso. Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera è nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ed era l’ultimo di cinque figli, quattro maschi e una femmina. Nato da un ex corista della Scala, il milanese Battista Lardera, e di Lucia, una ex governante (originaria di Campobasso) presso una ricca famiglia a Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

