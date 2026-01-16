Addio a Tony Dallara il cantante di Come prima
È deceduto Tony Dallara, noto cantante italiano celebre per successi come
La notizia è stata confermata all’ANSA dalla figlia. Dallara è stato per decenni il vincitore del Festival di Sanremo più longevo della storia. “Sono riuscito ad avere sette canzoni in hit parade contemporaneamente, visto che ai tempi si incideva un 45 giri ogni due mesi. E così ho avuto tanti successi in un colpo solo” raccontava spesso. Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera è nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ed era l’ultimo di cinque figli, quattro maschi e una femmina. Nato da un ex corista della Scala, il milanese Battista Lardera, e di Lucia, una ex governante (originaria di Campobasso) presso una ricca famiglia a Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Addio a Tony Dallara, il cantante si è spento a 89 anni
Leggi anche: Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni
Morto Tony Dallara: da Come prima a Romantica.
Tony Dallara è morto. Addio al cantante di "Come prima": nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilgazzettino.it
Musica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana - E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti ... iltempo.it
È morto Tony Dallara, icona della musica italiana e voce di "Come Prima" e "Romantica" - Tony Dallara, icona della musica leggera italiana, lascia un’eredità di hit immortali e uno stile vocale rivoluzionario degli anni ’50- notizie.it
È morto Tony Dallara, addio all'autore di Romantica
David Bowie, Tony Visconti racconta gli ultimi giorni del Duca Bianco: “A volte non ce la faceva, ma non l’ho mai visto così felice” Il produttore: "Ha fatto Blackstar per tutti noi, è il suo regalo d'addio" #RIPDavidBowie - facebook.com facebook
. @DavidBowieReal, Tony Visconti racconta gli ultimi giorni del Duca Bianco: “A volte non ce la faceva, ma non l’ho mai visto così felice” Il produttore: "Ha fatto Blackstar per tutti noi, è il suo regalo d'addio" #DavidBowie x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.