Addio a Gurrieri una vita per l’arte L’architetto restauratore conosciuto in tutta Europa

Se ne va Francesco Gurrieri, architetto, docente e riconosciuto esperto di restauro e conservazione del patrimonio culturale. La sua attività, svolta principalmente a Firenze, ha lasciato un’impronta significativa nel campo dell’arte e dell’architettura in Italia e in Europa. Con una carriera dedicata alla tutela e valorizzazione del patrimonio, Gurrieri ha contribuito in modo importante alla cultura e alla formazione di professionisti del settore.

E' morto a Firenze Francesco Gurrieri, architetto, professore ed esperto di restauro e della conservazione del patrimonio culturale, nostro prestigioso editorialista. Avrebbe compiuto 88 anni il 22 gennaio. Architetto ma anche "restauratore", convinto che alla fine le due professioni fossero quasi le facce della stessa medaglia. Non a caso era considerato un esperto conservazione del patrimonio culturale a livello internazionale, con una lunga carriera da professore ordinario di restauro dei monumenti e preside della facoltà di architettura dell' Università di Firenze. Francesco Gurrieri se ne è andato ieri all'età di 88 anni.

Addio a Francesco Gurrieri, maestro del restauro dei monumenti - Il docente è stato capace di coniugare rigore tecnico, profondità umanistica e una visione etica del restauro come responsabilità civile verso la storia e il futuro ... adnkronos.com

