Addio a Chiara Antonioli logopedista novarese di 29 anni

Si è spento a 29 anni Chiara Antonioli, logopedista di Veruno, residente a Novara. Ricoverata presso l’hospice di Arona, Chiara ha combattuto con determinazione contro la malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e per il suo ambito professionale. Un pensiero di rispetto e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta.

