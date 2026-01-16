Addio a Chiara Antonioli logopedista novarese di 29 anni
Si è spento a 29 anni Chiara Antonioli, logopedista di Veruno, residente a Novara. Ricoverata presso l’hospice di Arona, Chiara ha combattuto con determinazione contro la malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e per il suo ambito professionale. Un pensiero di rispetto e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta.
Era ricoverata all'hospice di Arona. Si è spento a 29 anni il sorriso di Chiara Antonioli, logopedista novarese di Veruno che da tempo lottava contro la malattia.Chiara lascia la mamma Luciana, il papà Vittorio, Filippo e la sorella Valentina. Il funerale è fissato per domani, sabato 17 gennaio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
