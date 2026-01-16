Accoltellato un 18enne a scuola è gravissimo

Un giovane di 18 anni è stato ferito gravemente con un coltello durante una giornata scolastica e si trova attualmente in condizioni critiche. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia del ragazzo in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo Leggi anche: Paura a scuola: 18enne accoltellato, è gravissimo Leggi anche: Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è grave - Un ragazzo di circa 18 anni è rimasto ferito in modo grave in una scuola di La Spezia. msn.com

