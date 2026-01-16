Un giovane di 18 anni è stato ferito gravemente con un coltello durante un episodio avvenuto presso un istituto scolastico. Le autorità hanno fermato un minorenne ritenuto responsabile dell’aggressione. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo. Fermato un minorenne

