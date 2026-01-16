Accoltellato un 18enne a scuola è gravissimo Fermato un 19enne | si è portato il coltello da casa

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato durante l'orario scolastico ed è ora in condizioni gravissime. Un 19enne, che si sarebbe portato il coltello da casa, è stato fermato dalle autorità. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, mentre le forze dell'ordine stanno approfondendo le cause dell'aggressione.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è grave - Shock all'Istituto Chiodo di La Spezia: studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno. skuola.net

Accoltellato a scuola, fermato un coetaneo: «L'arma portata da casa, lite per una ragazza». La veglia dei compagni in ospedale: come sta il 18enne - Si aggrava la posizione dello studente di 19 anni che, nella tarda mattinata di venerdì 16 gennaio, ha accoltellato un compagno di scuola all'interno dell'istituto ... msn.com

Accoltellato da un compagno di scuola: 18enne gravissimo a #LaSpezia, è stato operato d'urgenza. Fermato il presunto aggressore - facebook.com facebook

