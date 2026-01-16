Accoltellato un 18enne a scuola è gravissimo Arrestato un 19enne | si è portato il coltello da casa

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato durante l'orario scolastico ed è attualmente in condizioni molto serie. Un 19enne è stato arrestato, dopo aver portato il coltello da casa e aver commesso il gesto. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità, che indagano sulle ragioni dell'accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

