Accoltellato a scuola | morto lo studente di 9 anni fermato il compagno di classe che lo ha colpito

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello da un compagno di scuola durante le lezioni in un istituto professionale. La polizia ha fermato il ragazzo responsabile dell'aggressione. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica, mentre le autorità stanno approfondendo le dinamiche dell'incidente.

È morto il ragazzo di 19 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola, suo coetaneo, durante l’orario di lezione all’istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia. La lite, forse per motivi sentimentali, è iniziata nella mattinata di venerdì 16 gennaio, nei bagni e si è conclusa in aula davanti ai compagni e al docente presente. La polizia ha subito fermato il 19enne, che è ora in questura per essere interrogato. L’arma è stata sequestrata e al giovane potrebbe essere contestato il reato di omicidio premeditato. La dinamica dell’aggressione resta sotto ricostruzione dalla squadra mobile della Spezia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito Leggi anche: Accoltellato a scuola: morto lo studente di 18 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito Leggi anche: La Spezia, studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato un diciannovenne, ha portato l'arma da casa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le notizie dei funerali della vittima di Crans-Montana, Giovanni Tamburi. La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

