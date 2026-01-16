Accoltellato a scuola | morto lo studente di 9 anni arrestato il compagno di classe che lo ha colpito

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello da un compagno di classe durante l’orario scolastico in un istituto professionale. Le autorità hanno arrestato il ragazzo coinvolto. L’episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica e nelle istituzioni, che stanno valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza degli studenti.

È morto il ragazzo di 19 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola, suo coetaneo, durante l'orario di lezione all'istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia. La lite, forse per motivi sentimentali, è iniziata nella mattinata di venerdì 16 gennaio, nei bagni e si è conclusa in aula davanti ai compagni e al docente presente. La polizia ha subito fermato il 19enne, che è ora in questura per essere interrogato. L'arma è stata sequestrata e al giovane potrebbe essere contestato il reato di omicidio premeditato. La dinamica dell'aggressione resta sotto ricostruzione dalla squadra mobile della Spezia.

