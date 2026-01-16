Accoltellato a scuola fermato un coetaneo | L’arma portata da casa lite per una ragazza

A La Spezia, all’interno dell’istituto professionale “Chiodo”, una lite tra coetanei si è conclusa con un accoltellamento. La rissa, originata da una discussione riguardante una ragazza, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Un ragazzo è stato fermato, dopo aver portato un’arma da casa, e l’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e genitori.

La tensione tra i banchi dell'istituto professionale "Chiodo" di La Spezia è sfociata in una tragedia che ha scosso l'intera comunità scolastica. Quella che sembrava una mattinata ordinaria si è trasformata in un incubo quando uno studente di 19 anni ha sferrato un fendente contro un compagno di 18 anni, lasciandolo in condizioni critiche. La ricostruzione di quanto accaduto venerdì 16 gennaio suggerisce un'azione brutale, maturata in un contesto di tensioni personali che hanno trovato il loro culmine nel sangue. La dinamica del violento scontro in aula. Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dalla Squadra Mobile, l'alterco sarebbe iniziato poco prima di mezzogiorno nei servizi igienici della scuola.

