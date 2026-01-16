Accoltellato a scuola fermato un coetaneo | L' arma portata da casa lite per una ragazza La veglia dei compagni in ospedale | come sta il 18enne

Un 18enne è stato accoltellato a scuola durante una lite tra coetanei. Fermato un ragazzo di 19 anni, che avrebbe portato l'arma da casa e motivo dello scontro sarebbe una discussione su una ragazza. La vicenda si è svolta venerdì 16 gennaio all’interno di un istituto professionale. La situazione del giovane ferito è stata al centro di una veglia dei compagni presso l’ospedale.

Si aggrava la posizione dello studente di 19 anni che, nella tarda mattinata di venerdì 16 gennaio, ha accoltellato un compagno di scuola all'interno dell'istituto professionale "Chiodo" di La Spezia. Mentre la vittima, un compagno 18enne, lotta in un letto d'ospedale dopo un delicato intervento chirurgico alla milza, gli inquirenti della Squadra Mobile stanno delineando i contorni di un'aggressione che appare tutt'altro che accidentale. Secondo le ultime informazioni, la violenta lite sarebbe scoppiata poco prima delle 12 nei bagni dell'istituto. Qui, tra i due giovani sarebbe nato un acceso diverbio, probabilmente legato a motivi sentimentali e alla contesa di una ragazza.

