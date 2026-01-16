Accoltellato a scuola da un compagno | studente di 18 anni è gravissimo

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente durante un episodio avvenuto in una scuola, dopo essere stato colpito con un'arma da un coetaneo. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando sull’incidente. La situazione clinica del giovane rimane critica, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato da un suo compagno a scuola. Il fatto è successo nella mattina di oggi, venerdì 16 gennaio, dopo le 11, all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza nella "shock room" del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia Leggi anche: La Spezia, accoltellamento a scuola: gravissimo studente di 18 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rissa a scuola: 14enne accoltellato dal compagno durante la ricreazione; Marino, a 12 anni accoltella il compagno: «Aveva fatto la spia alla prof». Poi è lei a chiamare i carabinieri; Investita da un bus all'uscita di scuola insieme a un compagno, 15enne perde una gamba; Esce dalla terapia intensiva il ragazzo accoltellato ieri a Testaccio. Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato questa mattina dopo le 11 all’istituto “Domenico Chiodo” della Spezia: ferito a un fianco da un compagno ... fanpage.it

Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: coteaneo lo aggredisce, terrore a scuola - La Spezia, accade all’istituto professionale Chiodo: sembra che la lite tra i due giovani andasse avanti da giorni. msn.com

Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia - Aggressione all'istituto Chiodo: un ragazzo colpito da un compagno perde molto sangue e viene ricoverato d'urgenza in shock room ... ilfattoquotidiano.it

