A La Spezia, un studente di 19 anni è stato ferito con un coltello durante una lezione all’Istituto Chiodo-Einaudi. Secondo il padre di un compagno di classe, il gesto potrebbe essere stato motivato da una dinamica di gelosia, coinvolgendo anche una ragazza. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’aggressione e garantire la sicurezza scolastica.

Questa mattina all’Istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi di La Spezia, uno studente di 19 anni è stato accoltellato in aula. L’aggressore, un compagno minorenne, avrebbe colpito il giovane al fianco, provocando una ferita grave alla milza. Secondo il padre di un compagno di classe, alla base del gesto ci sarebbe probabilmente un motivo di gelosia tra adolescenti. La Spezia è sotto choc per l’aggressione avvenuta stamattina all’Istituto Domenico Chiodo-Einaudi, dove uno studente di 19 anni è stato ferito con un coltello in aula da un coetaneo minorenne. Il colpo ha interessato il fianco, causando una grave lesione alla milza e una profonda perdita di sangue, che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento La Spezia, il papà di un compagno dello studente 19enne ferito in classe: “Probabile gelosia alla base del gesto” - VIDEO

