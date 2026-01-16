Un episodio di accoltellamento si è verificato oggi presso l’istituto professionale Domenico Chiodo a La Spezia. Un minorenne è stato ferito all’addome e alla milza ed è stato prontamente soccorso e sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Sant’Andrea. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospetto, anche un minorenne, in relazione all’incidente.

Lo studente ferito oggi nell'istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia risulta ferito all'addome e alla milza e, dopo il trasporto in pronto soccorso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, e' stato trasferito in sala operatoria. A colpirlo a coltellate e' stato un altro studente, dopo una lite iniziata in bagno e terminata in aula. La polizia ha fermato il presunto aggressore e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accoltellamento in liceo La Spezia: fermato un minorenne

