Accoltellamento a scuola muore uno studente di 18 anni | è accaduto a La Spezia

A La Spezia, un episodio grave si è verificato in ambito scolastico, portando alla morte di uno studente di 18 anni. L'individuo è stato colpito con un coltello durante l'orario scolastico e, dopo il ricovero, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione tra la comunità locale e le autorità, che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.

Uno studente di 18 anni è morto dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me

