Accoltellamento a scuola 18enne ferito a un fianco da un compagno mentre era in classe | è gravissimo

Nella giornata di oggi, si è verificato un grave episodio di violenza all’interno di un istituto scolastico, con un ragazzo di 18 anni ferito da un compagno durante l’orario di lezione. L’incidente ha causato preoccupazione tra studenti e docenti, evidenziando ancora una volta la necessità di interventi per garantire ambienti scolastici più sicuri. La vicenda è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.

Un urlo, poi il sangue che scroscia e il panico di aver appena assistito a un atto di violenza che a scuola non si dovrebbe vedere mai. Un accoltellamento in piena regola quello che oggi ha avuto luogo in una delle classi dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” in via XX settembre, a La Spezia, dove docenti, studenti e genitori sono ancora sotto shock. Un luogo di educazione, cultura e amicizia che si trasforma improvvisamente in un ambiente che trasmette preoccupazione e ansia. Ad avere la peggio questa mattina è stato un ragazzo di soli 18 anni, ferito al fianco con quella che sembrerebbe un’arma bianca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Accoltellamento a scuola, 18enne ferito a un fianco da un compagno mentre era in classe: è gravissimo Leggi anche: Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia Leggi anche: La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accoltellato a Chiaia, il calciatore 18enne Bruno Petrone torna a casa. I genitori: «Grazie a tutti i medici, sono degli angeli»; Capaci, lite tra giovani degenera in accoltellamento: un ragazzo ferito. Accoltellamento a scuola alla Spezia, 18enne gravissimo - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'interno dell’istituto Einaudi- primocanale.it

La Spezia, accoltellamento a scuola: ragazzo in ospedale - È questa la scena che si è trovato di fronte chi è passato di fronte all’istituto professionale ... ilsecoloxix.it

Studente accoltellato in classe a La Spezia, è gravissimo: il 18enne colpito da un compagno - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. ilgazzettino.it

