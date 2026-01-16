Accadde oggi | 16 gennaio la cattura di Matteo Messina Denaro

Il 16 gennaio rappresenta una data importante nella lotta alla criminalità organizzata, segnando la cattura di Matteo Messina Denaro. La sua lunga latitanza, durata oltre 30 anni, si è conclusa quando è stato arrestato in una clinica privata di Palermo, dove si era nascosto sotto falso nome a causa di problemi di salute. Messina Denaro è deceduto il 25 settembre 2023 all’ospedale dell’Aquila.

Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre 2023 all’ospedale dell’Aquila a causa di un tumore al colon, era stato arrestato il 16 gennaio 2023, dopo trent’anni di latitanza. Era considerato uno degli eredi dei corleonesi, l’ala dura di Cosa nostra che prese il sopravvento nella guerra di mafia degli anni Ottanta e che lanciò la sfida allo Stato con la strategia stragista del 1992 e 1993.La sua latitanza era stata quasi perfetta se non fosse stato per la malattia, che lo ha “costretto” a curarsi, in una clinica privata di Palermo, sotto falso nome. Nel supercarcere de L’Aquila, dove è stato interrogato più volte dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido, ha infatti ricordato che se non fosse stato per il tumore al colon non sarebbe stato catturato ma soprattutto ha sempre ribadito“con voi parlo, ma non collaborerò mai”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

