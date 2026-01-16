Abusi sessuali su minorenne disabile | arrestato medico 36enne

Un medico di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre commetteva atti sessuali su un minorenne disabile. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, segnalando un grave episodio di abuso. L’intera vicenda sottolinea l’importanza di tutelare i soggetti vulnerabili e di intervenire prontamente in presenza di comportamenti illeciti. Le autorità continuano le indagini per approfondire la vicenda e garantire giustizia.

Lo hanno colto sul fatto in flagranza di reato mentre stava compiendo atti sessuali su un minorenne con disabilità. E lo hanno arrestato. A finire in manette, a seguito di una lunga indagine dei carabinieri di Seregno, un medico brianzolo.Il fattoTutto è partito dalla denuncia dei genitori di due. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Atti sessuali con minorenne disabile, arrestato un medico di Meda Leggi anche: Abusi sessuali su un 14enne disabile, arrestato infermiere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'undicenne violentato fuori dalla scuola: arrestati e portati in comunità due ragazzi di 14 e 16 anni; Prendimi il pene: allenatore di arti marziali arrestato per abusi sessuali sulle allieve minorenni; Luca Patrick Wallace | Un uomo della contea di Lee accusato di diversi crimini sessuali su minori. Abusi sessuali su minorenne disabile: arrestato medico 36enne - Lo hanno colto sul fatto in flagranza di reato mentre stava compiendo atti sessuali su un minorenne con disabilità. monzatoday.it

Abusa di tre donne disabili dentro un furgone, ex volontario incastrato dalle fototrappole. «Non so cosa mi sia preso» - Il Tribunale di Prato ha emesso il verdetto nei confronti di un ex volontario di 69 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su tre donne con disabilità, tra cui una minorenne. leggo.it

Psicoterapeuta infantile compie atti sessuali con un paziente minore disabile: 36enne arrestato in flagranza - Un 36enne di Seregno (Monza) è stato arrestato perché accusato di atti sessuali ai danni di un paziente minorenne affetto da disabilità ... fanpage.it

La Chiesa italiana affronta una sentenza senza precedenti: don Valerio Manca è stato condannato per abusi sessuali dal tribunale ecclesiastico, dopo la denuncia di padre Paolo Contini. - facebook.com facebook

Abusi sessuali sui pazienti: condanna a 20 anni per l'osteopata x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.