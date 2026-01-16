Abusi sessuali su minorenne disabile | arrestato medico 36enne

Da monzatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre commetteva atti sessuali su un minorenne disabile. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, segnalando un grave episodio di abuso. L’intera vicenda sottolinea l’importanza di tutelare i soggetti vulnerabili e di intervenire prontamente in presenza di comportamenti illeciti. Le autorità continuano le indagini per approfondire la vicenda e garantire giustizia.

Lo hanno colto sul fatto in flagranza di reato mentre stava compiendo atti sessuali su un minorenne con disabilità. E lo hanno arrestato. A finire in manette, a seguito di una lunga indagine dei carabinieri di Seregno, un medico brianzolo.Il fattoTutto è partito dalla denuncia dei genitori di due. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Atti sessuali con minorenne disabile, arrestato un medico di Meda

Leggi anche: Abusi sessuali su un 14enne disabile, arrestato infermiere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'undicenne violentato fuori dalla scuola: arrestati e portati in comunità due ragazzi di 14 e 16 anni; Prendimi il pene: allenatore di arti marziali arrestato per abusi sessuali sulle allieve minorenni; Luca Patrick Wallace | Un uomo della contea di Lee accusato di diversi crimini sessuali su minori.

abusi sessuali minorenne disabileAbusi sessuali su minorenne disabile: arrestato medico 36enne - Lo hanno colto sul fatto in flagranza di reato mentre stava compiendo atti sessuali su un minorenne con disabilità. monzatoday.it

abusi sessuali minorenne disabileAbusa di tre donne disabili dentro un furgone, ex volontario incastrato dalle fototrappole. «Non so cosa mi sia preso» - Il Tribunale di Prato ha emesso il verdetto nei confronti di un ex volontario di 69 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su tre donne con disabilità, tra cui una minorenne. leggo.it

abusi sessuali minorenne disabilePsicoterapeuta infantile compie atti sessuali con un paziente minore disabile: 36enne arrestato in flagranza - Un 36enne di Seregno (Monza) è stato arrestato perché accusato di atti sessuali ai danni di un paziente minorenne affetto da disabilità ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.