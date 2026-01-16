Abusi edilizi il Tar sospende la maxi sanzione ma conferma l’acquisizione al patrimonio comunale
Il Tar della Campania ha sospeso temporaneamente la maxi sanzione relativa a presunti abusi edilizi nel Comune di Gricignano di Aversa, mantenendo però l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. La decisione si inserisce in un contesto legale complesso, riguardante contestazioni sulla conformità edilizia e la gestione patrimoniale degli immobili interessati.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Immacolata Concetta Arpaia contro il Comune di Gricignano di Aversa, pronunciandosi su una complessa vicenda di abusi edilizi e acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
