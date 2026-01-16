Abbandono di rifiuti per strada | individuati i colpevoli

Grazie a nuovi sistemi di videosorveglianza finanziati dalla Regione e installati a Sarno, la Polizia Municipale ha identificato e sanzionato i responsabili di abbandono di rifiuti per strada. Questa iniziativa mira a contrastare efficacemente il fenomeno, promuovendo un ambiente più pulito e rispettoso delle norme. La collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresenta un passo importante per preservare il decoro urbano e favorire comportamenti più responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Abbandonano i rifiuti per strada, ma vengono individuati. Grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza, installati con un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Sarno, la Polizia Municipale, nell'ambito delle attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti, ha individuato in questi giorni diversi responsabili ed emesso le relative sanzioni amministrative. In alcuni casi, oltre alla multa, è prevista anche la segnalazione alle autorità competenti per l'avvio del procedimento penale. " Avevamo annunciato l'avvio di controlli mirati e puntuali e oggi arrivano risultati concreti.

