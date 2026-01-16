A1 Milano-Napoli chiude il casello di Frosinone | date orari e uscite alternative

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, il casello di Frosinone sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso in alcune fasce orarie. Si consiglia di verificare le date e gli orari di chiusura e di valutare le uscite alternative per evitare disagi alla viabilità. Maggiori dettagli su date, orari e percorsi alternativi sono disponibili per pianificare al meglio il viaggio.

Disagi alla viabilità sulla A1 Milano-Napoli nei prossimi giorni per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della stazione di Frosinone secondo un calendario articolato su due notti consecutive.Nella notte tra giovedì 22 e.

