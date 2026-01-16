A un secolo dal tragico naufragio ricostruita la prua della ‘Bruna’

A circa un secolo dal naufragio che nel 1924 causò la morte di cinque marinai riccionesi, domani alle 11 sarà svelata la ricostruzione della prua della ‘Bruna’. L’opera, collocata al centro della rotatoria all’incrocio tra viali Torino e Giovanni Da Verazzano, di fronte al piazzale Marinai d’Italia, rappresenta un omaggio alla memoria di quegli eventi e alle persone coinvolte.

A circa un secolo dal tragico naufragio che costò la vita a cinque marinai riccionesi, domani alle 11 verrà svelata la ricostruzione della prua della ' Bruna ', collocata al centro della rotatoria all'incrocio tra i viali Torino e Giovanni Da Verazzano, di fronte al piazzale Marinai d'Italia. Non è casuale il giorno della cerimonia. La sciagura si verificò verso le 4 del mattino proprio il 17 gennaio di 97 anni fa a 10 miglia dalla costa, nell'inverno dello storico 'nevone'. Persero la vita Secondo Tomassini, Paolo Ceccarelli, Roberto Pronti, Giulio Gennari e Ubaldo Righetti, custodi dell'identità marinara riccionese.

