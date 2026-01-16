A Tokyo c’è un’altra Torre Eiffel | la sua storia è sorprendente

A Tokyo si trova una riproduzione della Torre Eiffel, un simbolo riconoscibile e amato. La sua storia è interessante e riflette un legame culturale tra Francia e Giappone. A circa 14.000 chilometri dall’originale di Parigi, questa struttura rappresenta un punto di incontro tra due mondi, offrendo un’occasione per scoprire un’interpretazione unica di un’icona internazionale.

