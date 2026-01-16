A Tokyo c’è un’altra Torre Eiffel | la sua storia è sorprendente
A Tokyo si trova una riproduzione della Torre Eiffel, un simbolo riconoscibile e amato. La sua storia è interessante e riflette un legame culturale tra Francia e Giappone. A circa 14.000 chilometri dall’originale di Parigi, questa struttura rappresenta un punto di incontro tra due mondi, offrendo un’occasione per scoprire un’interpretazione unica di un’icona internazionale.
Due continenti completamente diversi, due culture altrettanto differenti e quasi 14mila chilometri di distanza. Apparentemente Parigi e Tokyo sembrano non avere nulla in comune, fatta eccezione per il fatto di essere due delle capitali più belle del mondo. In realtà c'è un monumento che le.
