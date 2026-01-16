A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi Tina Cipollari e Alex Del Piero Tutte le novità

Ormai manca pochissimo: torna 'Striscia la Notizia', ‘la voce della presenza’. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata. Al timone della nuova edizione, studiata ad hoc da Antonio Ricci per l'approdo in prime time, ci. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

