A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi Tina Cipollari e Alex Del Piero Tutte le novità
Ormai manca pochissimo: torna 'Striscia la Notizia', ‘la voce della presenza’. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata. Al timone della nuova edizione, studiata ad hoc da Antonio Ricci per l'approdo in prime time, ci. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Maria De Filippi a Striscia la Notizia al posto di Vittorio Brumotti: con lei anche Giovannino e Tina Cipollari
Leggi anche: Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili
C’è posta per te, le storie sono vere oppure no? Arrivano delle testimonianze che fanno chiarezza, ex postino interviene.
Striscia la notizia, colpaccio Maria De Filippi: cosa farà nel nuovo Tg satirico in prima serata - La regina di Mediaset accetta una sfida inattesa e decide di mettersi in gioco nel tg satirico più discusso della televisione italiana. libero.it
Maria De Filippi a Striscia la Notizia al posto di Vittorio Brumotti: con lei anche Giovannino e Tina Cipollari - Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino diventeranno gli inviati del tg satirico per una delle rubriche più controverse del programma: i controlli ... fanpage.it
Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili - A Striscia la Notizia inviati d'eccezione: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari prenderanno il posto di Vittorio Brumotti. superguidatv.it
Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino Striscia la Notizia cambia strategia e arruola un trio che nessuno si sarebbe aspettato - facebook.com facebook
Alex Del Piero super ospite della prima puntata di Striscia. Ricci: «Sistemerà i mali del mondo a pallonate!» #Striscialanotizia @delpieroale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.