A scuola di legalità si torna a parlare di antimafia con una giornata in ricordo del magistrato Rocco Chinnici

Da forlitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 19 gennaio a Forlì si terrà un evento dedicato alla legalità e alla lotta antimafia, in occasione dell’anniversario di nascita del magistrato Rocco Chinnici. Organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’appuntamento intende promuovere la cultura della legalità attraverso incontri e riflessioni dedicate. Un momento di sensibilizzazione importante per rafforzare i valori di giustizia e rispetto delle regole nella comunità.

Lunedì 19 gennaio il tema della legalità torna protagonista a Forlì grazie a un doppio appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla sottosezione della Associazione Nazionale Magistrati in occasione di un anniversario particolare: il giorno di nascita di Rocco Chinnici. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

