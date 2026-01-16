A scuola di legalità si torna a parlare di antimafia con una giornata in ricordo del magistrato Rocco Chinnici
Lunedì 19 gennaio a Forlì si terrà un evento dedicato alla legalità e alla lotta antimafia, in occasione dell’anniversario di nascita del magistrato Rocco Chinnici. Organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’appuntamento intende promuovere la cultura della legalità attraverso incontri e riflessioni dedicate. Un momento di sensibilizzazione importante per rafforzare i valori di giustizia e rispetto delle regole nella comunità.
