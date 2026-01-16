A Sant’Antonio Abate i vandali colpiscono ancora

A Sant’Antonio Abate, episodi di vandalismo continuano a interessare il patrimonio pubblico e privato della comunità. Nonostante gli sforzi per mantenere il decoro e la sicurezza, alcuni individui colpiscono ancora il patrimonio locale, causando danni e disagi. È importante vigilare e collaborare per preservare il bene comune, affinché il rispetto e la cura della città siano valori condivisi da tutti i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una volta il bene comune di Sant'Antonio Abate viene preso di mira da ignoti. Anche questa mattina gli abitanti della cittadina vesuviana si sono svegliati "privati" di un servizio importante. L'ennesimo atto vandalico, questa volta, riguarda l'ecoraccoglitore per plastica e metalli, che paradossalmente nasce proprio per tutelare l'ambiente. " Un gesto incivile che colpisce i bambini e la comunità del Pontone, da tempo ostaggio di vandalismi notturni ad opera di pochi che hanno già danneggiato muri e panchine. L'Amministrazione, come sempre, vigilerà e agirà.

