A Pisa l’Eurocarnevale Guggen Musik | la città accoglie 800 musicisti europei

A Pisa si tiene per la prima volta l’Eurocarnevale – Guggen Musik 2026, un importante raduno europeo di Guggen Bands. Oltre 800 musicisti provenienti da diversi Paesi partecipano all’evento, che contribuisce a valorizzare la tradizione musicale e culturale della città. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e condivisione per le band, offrendo un’opportunità di crescita e scambio tra le formazioni musicali europee.

Per la prima volta Pisa ospita l'Eurocarnevale – Guggen Musik 2026, uno dei più importanti raduni europei delle Guggen Bands. L'appuntamento, organizzato dal Comune di Pisa insieme agli organizzatori dell'Eurocarnevale e in collaborazione con Confcommercio, è in programma venerdì 23 gennaio. L'Eurocarnevale approda così in Toscana per la prima volta nella sua storia, con sfilate a Montecatini, Pisa e gran finale appunto a Lucca. Appuntamento per sabato 24 gennaio.

