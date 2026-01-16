a pesaro quattro ispettori ma servono agenti

Il Ministero dell’Interno ha recentemente assegnato quattro ispettori alla provincia di Pesaro e Urbino. Tuttavia, cresce la richiesta di agenti di polizia per rafforzare la sicurezza locale. Qual è il piano complessivo per migliorare la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine nella zona? Questa domanda sorge in un momento in cui si valutano le strategie di tutela e prevenzione per i cittadini del territorio.

"Qual è il progetto di sicurezza che il Ministero dell'Interno ha per la provincia di Pesaro e Urbino? È questa la domanda che poniamo con forza, alla luce delle recenti assegnazioni di personale alle città del territorio". Il quesito è firmato dal gruppo consiliare del pd cittadino. "Apprendiamo infatti che a Fano, terza città delle Marche, saranno destinati sei nuovi agenti di polizia, mentre a Pesaro arriveranno quattro nuovi ispettori. Accogliamo con grande soddisfazione l'arrivo di queste figure di alto profilo: professionisti qualificati, che portano con sé competenze tecniche e operative fondamentali per il coordinamento e l'efficacia dell'azione di sicurezza sul territorio.

