A ogni zona del piede corrisponde un organo del corpo Il principio alla base della riflessologia plantare da provare quest' anno
La riflessologia plantare si basa sull’idea che ogni zona del piede corrisponda a un organo o a una parte del corpo. Questa tecnica, da provare quest’anno, mira a favorire il benessere attraverso stimolazioni mirate delle aree plantari. Conoscere queste connessioni può offrire un approccio naturale per riequilibrare e mantenere in salute il proprio organismo, senza ricorrere a trattamenti invasivi.
S ulle piante dei piedi si può trovare tutto il nostro corpo. A ogni punto, infatti, corrisponde una parte specifica dell’organismo, dalla classica gola al nervo sciatico passando per le spalle o il fegato. É la riflessologia plantare, un’antica pratica millenaria, nata in Cina e in India e che negli ultimi anni è sempre più scelta come opzione per prendersi cura della propria salute. Solo 4 italiani su 10 vanno a piedi o in bici, al nord sono più attivi e Bolzano è al top X Leggi anche › Body Botox: la tossina botulinica prende piede anche sul corpo Riflessologia plantare, di che cosa si tratta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
