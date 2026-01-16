A Monza il primo Hub Power A2A Così si ricaricano le auto elettriche

A Monza è stato inaugurato il primo Hub Power di A2A, progettato per facilitare la ricarica delle auto elettriche. Grazie a questa infrastruttura, è possibile ricaricare l’80% della batteria in tempi rapidi, offrendo una soluzione pratica e affidabile per gli utenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e efficiente, contribuendo a ridurre l’ansia da ricarica e promuovendo l’uso di veicoli elettrici.

Rifornire la propria auto elettrica con l'80% di energia necessaria in un tempo breve e ragionevole, togliendo in questo modo anche la cosiddetta ansia da ricarica. Ecco allora a Monza, in viale Marconi, all'angolo con via Somalia, nascere il primo A2A Power Hub, un ecosistema integrato che unisce ricarica ad alta potenza, energia green e innovazione per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica: 5 le colonnine ultrafast da 300 kW e una colonnina City Plug da 14 kW per la ricarica simultanea di 12 veicoli allo scopo di soddisfare le diverse esigenze. L'A2A Power Hub, collocato in una zona strategica (tra Monza, Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, a poca distanza dalle tangenziali) è stato inaugurato dall'ad di A2A, Renato Mazzoncini, e dall'ad di A2A E-Mobility, Fabio Pressi, insieme al sindaco del capoluogo brianzolo Paolo Pilotto.

