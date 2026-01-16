A Milano sarà dedicata un’aiuola a Ornella Vanoni l’annuncio di Fabio Fazio
A Milano sarà realizzata un’aiuola dedicata a Ornella Vanoni, come annunciato da Fabio Fazio. L'iniziativa riflette il desiderio dell’artista di essere ricordata attraverso uno spazio verde cittadino. Questa iniziativa rappresenta un gesto di riconoscimento e rispetto per la carriera e il contributo di Vanoni alla musica italiana. La realizzazione dell’aiuola sarà un modo per onorare la sua figura nel contesto urbano milanese.
(Adnkronos) –Un'aiuola a Milano dedicata a Ornella Vanoni. Il desiderio dell'artista, espresso in passato, sta per diventare realtà. Ad annunciarlo è Fabio Fazio con un video pubblicato sui suoi canali social, anticipando una delle sorprese dello speciale 'Ornella senza fine', in onda domenica 18 gennaio in prima serata su Nove. Nel video, girato durante una pausa dalle prove dello spettacolo, Fazio spiega l'iniziativa. “Eccoci qua in una delle pause delle prove di 'Ornella senza fine' ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica," dichiara il conduttore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
