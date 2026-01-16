A Manfredonia appuntamento con la 72esima edizione del Carnevale
A Manfredonia si avvicina la 72ª edizione del Carnevale, evento tradizionale che si svolge in concomitanza con la giornata dedicata a Sant’Antonio Abate. Questa ricorrenza rappresenta un momento importante nel calendario locale, segnando l’avvio delle celebrazioni carnevalesche e mantenendo viva la tradizione nel rispetto delle consuetudini storiche della città.
Tutto pronto per la 72esima edizione del Carnevale di Manfredonia che come di consueto coincide con la giornata dedicata a Sant'Antonio Abate, da sempre legata – a Manfredonia come in molte altre realtà – all'inizio delle manifestazioni carnascialesche.Il Carnevale di Manfredonia rappresenta uno.
