A Genova il riesame sui finanziamenti ad Hamas

A Genova è in corso il procedimento di riesame riguardo alla scarcerazione di alcune persone coinvolte nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. La giornata è stata caratterizzata anche da una manifestazione di sostegno agli arrestati, che si è svolta questa mattina. La vicenda riguarda le indagini sulle attività di finanziamento e il ruolo delle persone coinvolte nel contesto internazionale.

A Genova è iniziato il riesame sulla scarcerazione nell'inchiesta sui fondi ad Hamas. In mattinata si è svolta una manifestazione in sostegno degli arrestati. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. Leggi anche: Terrorismo, finanziamenti per 7 mln ad Hamas: 9 arresti a Genova Leggi anche: Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Fondi ad Hamas, depositati i ricorsi al Riesame; Finanziamenti ad Hamas, gli avvocati degli arrestati attaccano la procura: "Torsione dei diritti"; Fondi ad Hamas, i legali degli arrestati depositano il ricorso al tribunale del Riesame; Fondi ad Hamas, i difensori: L'indagine si basa su informazioni arrivate da scenari di guerra. Hannoun, oggi il riesame sul caso dei fondi ad Hamas: presidio a Genova - I difensori degli indagati chiedono per tutti gli arrestati la scarcerazione: la decisone del tribunale è attesa entro cinque giorni, forse già nella giornata di lunedì.

Hannoun nega l'appartenenza ad Hamas: udienza fiume al Riesame per la scarcerazione - Intanto i difensori di Hannoun, gli avvocati Fabio Sommovigo e Dario Rossi, riferiscono che il loro assistito, come già dichiarato nell’interrogatorio di garanzia, ha ribadito di non avere alcuna ... genovatoday.it

Fondi ad Hamas: oggi il Riesame sulla scarcerazione, alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestati - Manifestazione davanti al tribunale in sostegno agli arrestati; le difese contestano l’uso di informazioni di intelligence come prove ... genovatoday.it

Presunti fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun al riesame. Presidio davanti al tribunale di Genova x.com

Stamane si è svolta al tribunale del Riesame di Genova l’udienza sulla richiesta di scarcerazione di Mohammad Hannoun e degli altri sei arrestati nell’ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. La decisione del giudice è attesa lunedì - facebook.com facebook

