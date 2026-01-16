a cortona la partenza della terza tappa della tirreno adriatico 2026

A Cortona, il 11 marzo, prenderà il via la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026. La città etrusca torna a ospitare questa importante corsa ciclistica internazionale dopo 40 anni, offrendo un contesto storico e paesaggistico unico. L’evento rappresenta un momento significativo per la regione e per gli appassionati di ciclismo, confermando il ruolo di Cortona come tappa fondamentale nel calendario della Tirreno-Adriatico.

La 61ª edizione della Corsa dei Due Mari torna nella città etrusca dopo 40 anni: appuntamento l’11 marzo La città di Cortona sarà tra le grandi protagoniste della Tirreno-Adriatico 2026, ospitando la partenza della terza tappa della prestigiosa corsa a tappe internazionale. L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì 16 gennaio ad Ancona, nel corso della presentazione dell’evento nella sede della Regione Marche. A rappresentare Cortona erano presenti il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport Silvia Spensierati. La 61ª edizione della “Corsa dei Due Mari” vedrà dunque la città etrusca al centro della scena mercoledì 11 marzo, quando dal cuore del centro storico prenderà il via una tappa di 225 chilometri con arrivo a Magliano de’ Marsi. 🔗 Leggi su Lortica.it

La Tirreno-Adriatico torna nella città etrusca.

