A Cividale si potrà fare una passeggiata con i levrieri

Il 8 febbraio a Cividale del Friuli si terrà un evento dedicato alla passeggiata con i levrieri, promossa dal Gaci, prima associazione in Italia a occuparsi dello sfruttamento di greyhounds irlandesi, galgos e podencos. Un’occasione per conoscere queste razze e condividere un momento di relax in compagnia di questi eleganti cani. L’iniziativa si rivolge a chi desidera avvicinarsi ai levrieri in un contesto tranquillo e rispettoso.

Alzi la mano chi non ha mai fatto una passeggiata con i levrieri. L'occasione sarà l'8 febbraio a Cividale del Friuli, durante un evento a cura del Gaci, la prima associazione che in Italia si è occupata dello sfruttamento dei levrieri greyhounds dall’Irlanda e dei galgos e dei podencos dalla Spagna. Nata nel 2002, in seguito del fallimento dell’ultimo cinodromo presente in Italia, quello di Roma, l'associazione è impegnata nella salvaguardia e nelle adozioni consapevoli dei levrieri, organizza incontri, manifestazioni, raduni e passeggiate per parlare dell'attuale situazione e da anni porta il messaggio nelle scuole tramite il Progetto Gaci Scuola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

