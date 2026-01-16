A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Wengen e prova discesa Tarvisio tv streaming

Ecco le principali informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: startlist del superG a Wengen e prova di discesa a Tarvisio, disponibili in diretta TV e streaming. Il calendario delle gare si mantiene fitto, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire con attenzione le prove delle migliori selle del Circo Bianco.

Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre il SuperG maschile di Wengen, partenza prevista alle 12:30, e la seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, il via è previsto alle 11:00. La leggendaria Lauberhorn inaugura il trittico di gare in programma con il quinto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la classifica con 275 punti davanti a Kriechmayr, Haaser e Schwarz, vincitore dell’ultima gara disputata a Livigno lo scorso 27 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

