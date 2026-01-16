A che ora gli sport invernali oggi | programma venerdì 16 gennaio tv streaming

Ecco il programma degli sport invernali di oggi, venerdì 16 gennaio. Sono in programma le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Le competizioni si svolgeranno in diverse fasce orarie e saranno trasmesse su vari canali televisivi e piattaforme streaming. Per conoscere gli orari esatti e seguire gli eventi, si consiglia di consultare il palinsesto ufficiale.

Oggi, venerdì 16 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile: saranno 105 le atlete complessivamente al via. L' Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77.

