A causa delle inondazioni le autorità hanno deciso di chiudere il Parco nazionale Kruger sebbene la situazione sia drammatica almeno i pachidermi ne approfittano

A causa delle intense piogge e delle inondazioni, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il Parco nazionale Kruger. Nonostante la situazione sia critica, alcuni elefanti approfittano delle acque alluvionali, come mostrano le recenti immagini. La zona, vicino a Hoedspruit, ha subito ingenti allagamenti, e sono in corso evacuazioni sotto la supervisione delle autorità locali, con l’intervento del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nell’area colpita.

R oma, 15 gen. (askanews) – Le immagini mostrano elefanti che sguazzano in un fiume ingrossato dalle forti piogge vicino a Hoedspruit e le acque che che hanno inondato il Letaba Rest Camp nel celebre Kruger National Park in Sudafrica, mentre le autorità hanno ordinato evacuazioni e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è atteso nell'area colpita. Nelle inondazioni causate dalle piogge torrenziali nel nord-est del Sudafrica sono morte almeno 10 persone; le autorità hanno deciso di chiudere il Parco nazionale Kruger.

