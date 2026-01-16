A Bari ' ' La Fèste de Sand' Andè' ' tra tradizione e superstizione

A Bari la superstizione non è mai stata un semplice retaggio del passato, ma una vera e propria forma di rispetto verso ciò che non si nomina. E il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, ne è l’esempio più emblematico.Per i baresi più legati alla tradizione, pronunciare quel numero era. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Bari arcana: il diavolo sulla spalla e la festa di sant'Andè

Leggi anche: Capodanno a Napoli: usanze e tradizioni tra sacro, superstizione e convivialità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

FOLCLORE: RICORRENZA BARESE § LA FÈSTE DE SAND'ANDÈ § 17 gennaio (Seconda parte) (Studi e Ricerche a cura di Gigi de Santis) # CENNO STORICO # A Bari il culto di Sant’Antonio abate è antichissimo. Si narra che anche la nostra città, agli inizi - facebook.com facebook