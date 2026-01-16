3I ATLAS nuovo studio alimenta il mistero dell'anti-coda Avi Loeb | C'è un'altra anomalia

L'oggetto interstellare 3I/ATLAS è stato osservato dal satellite SPHEREx della NASA tra l’8 e il 15 dicembre 2025, dopo il suo passaggio al perielio. Avi Loeb ha evidenziato un'ulteriore anomalia legata a questa cometa interstellare, alimentando il dibattito scientifico sull’origine e le caratteristiche di questi corpi celesti. Questa attività di monitoraggio contribuisce a migliorare la comprensione delle proprietà e delle peculiarità di oggetti provenienti da altri sistemi stell

L'oggetto interstellare 3IATLAS è stato messo nel mirino del satellite SPHEREx della NASA tra l'8 e il 15 dicembre 2025, dopo il perielio. I dati raccolti mostrano un'altra anomalia della gigantesca anti-coda "a forma di pera" di 300.000 chilometri. Il commento del professor Avi Loeb.

Cometa 3I/Atlas, tra scienza e ipotesi estreme: cosa c'è davvero dietro i getti oscillanti, le emissioni radio e la difesa planetaria - Com'è ormai noto, l'oggetto interstellare 3I/Atlas, è stata giudicata dagli esperti una delle principali scoperte del 2025.

Nuovi dubbi sulla cometa 3I/Atlas, «la Cia nega l'accesso ai documenti sul misterioso corpo celeste» - L'ufologo John Greenewald Jr, che ha creato un archivio pubblico di documenti governativi, si è visto rifiutare la richiesta di accedere agli atti.

