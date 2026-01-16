28 anni dopo | il tempio delle ossa spiegato da Nia Da Costa a partire dal ritorno di Cillian Murphy
Quando 28 anni dopo è uscito al cinema, ha fatto qualcosa di straordinario: non solo è stato un buon film, che non è qualcosa che succede sempre nell'era dei sequel, ma si è anche rivelato un ibrido interessante tra un horror e un racconto di formazione emotivamente toccante, dando vita a una nuova evoluzione della saga dedicata a un'epidemia zombi, che ha regalato diversi momenti audaci e significativi. Ora, meno di un anno dopo, è arrivato il sequel del sequel, che è stato girato nello stesso momento in cui si girava il suo predecessore, solo, con una regia diversa. Qui, c'era Nia DaCosta, giù alla direzione di The Marvels e Candyman, invece di Danny Boyle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
