Quando 28 anni dopo è uscito al cinema, ha fatto qualcosa di straordinario: non solo è stato un buon film, che non è qualcosa che succede sempre nell'era dei sequel, ma si è anche rivelato un ibrido interessante tra un horror e un racconto di formazione emotivamente toccante, dando vita a una nuova evoluzione della saga dedicata a un'epidemia zombi, che ha regalato diversi momenti audaci e significativi. Ora, meno di un anno dopo, è arrivato il sequel del sequel, che è stato girato nello stesso momento in cui si girava il suo predecessore, solo, con una regia diversa. Qui, c'era Nia DaCosta, giù alla direzione di The Marvels e Candyman, invece di Danny Boyle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 28 anni dopo: il tempio delle ossa spiegato da Nia Da Costa, a partire dal ritorno di Cillian Murphy

Leggi anche: Tires di ossa il tempio delle ossa dopo 28 anni trailer ufficiale

Leggi anche: 28 Anni Dopo | Il backstage da Il Tempio delle Ossa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, l’horror come rito. Recensione; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, recensione: horror e poesia in un sequel che sfiora la perfezione; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa (2026) di Nia DaCosta - Recensione.

28 anni dopo - Il tempio delle ossa, un riuscito intermezzo che riprende alcuni aspetti visionari del film precedente - Dopo l'universo creato da Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo, Nia DaCosta dirige 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. mymovies.it