2026 | il parco del ricordo si farà
Nel 2026 sarà realizzato il Parco del Ricordo, un’area verde dedicata alle vittime delle foibe. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 22 dicembre 2025 ha approvato il progetto, che prevede la creazione di uno spazio commemorativo tra via Sicilia e via Adige, vicino alla scuola elementare. Un intervento volto a preservare la memoria e offrire un luogo di riflessione per la comunità.
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 22 dicembre 2025, nel corso del 2026 sarà realizzato il Parco del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe nell’area verde compresa tra via Sicilia e via Adige, adiacente alla scuola elementare. Un intervento che dà finalmente concreta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
