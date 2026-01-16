2026 | il parco del ricordo si farà

Da milanotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 sarà realizzato il Parco del Ricordo, un’area verde dedicata alle vittime delle foibe. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 22 dicembre 2025 ha approvato il progetto, che prevede la creazione di uno spazio commemorativo tra via Sicilia e via Adige, vicino alla scuola elementare. Un intervento volto a preservare la memoria e offrire un luogo di riflessione per la comunità.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 22 dicembre 2025, nel corso del 2026 sarà realizzato il Parco del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe nell’area verde compresa tra via Sicilia e via Adige, adiacente alla scuola elementare. Un intervento che dà finalmente concreta. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Luminarie di Ariccia, il Parco delle Favole Incantate non si farà. L’annuncio ufficiale scatena polemiche

Leggi anche: Luminarie di Ariccia, il Parco delle Favole Incantate non si farà. L’annuncio ufficiale scatena polemiche

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano, il ricordo di Nicolò Savarino. Sala: Bisogna fare di più sulla sicurezza

Video Milano, il ricordo di Nicolò Savarino. Sala: Bisogna fare di più sulla sicurezza

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.