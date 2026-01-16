2026 | il parco del ricordo si farà

Nel 2026 sarà realizzato il Parco del Ricordo, un’area verde dedicata alle vittime delle foibe. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 22 dicembre 2025 ha approvato il progetto, che prevede la creazione di uno spazio commemorativo tra via Sicilia e via Adige, vicino alla scuola elementare. Un intervento volto a preservare la memoria e offrire un luogo di riflessione per la comunità.

