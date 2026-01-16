2000 meters to Andriivka | così i giovani soldati ucraini continuano a morire nella totale indifferenza

Il conflitto in Ucraina si protrae da tempo, con giovani soldati che continuano a perdere la vita in condizioni spesso trascurate dall’opinione pubblica globale. Mentre i media si concentrano su varie crisi nel mondo, alcune aree rimangono in ombra, evidenziando il disinteresse verso conflitti e tensioni che coinvolgono molte nazioni. È importante mantenere uno sguardo obiettivo e informato su quanto avviene, senza lasciarsi coinvolgere da sensazionalismi.

Il consumismo delle notizie dai teatri di guerra: Venezuela, Iran, Gaza, Ucraina, Groenlandia, Cuba. Mentre Panama e Taiwan continuano ad avere i piedi freddi. Trump ci aveva promesso che sarebbe finita in Ucraina. Invece continua nel disprezzo delle regole dei deboli, dei dimenticati e degli alleati. Nel mentre si continua a combattere e a morire. La missione di un plotone ucraino si trasforma in operazione praticamente suicida: attraversare un miglio di foresta, pesantemente fortificata e minata, per liberare il villaggio strategico di Andriivka dalle forze russe. Una volta arrivati trovano solo morti, la bandiera dell' Ucraina la issano su un cumulo di macerie.

